«الاتحاد للطيران» ترفع عدد وجهات الرحلات الخاصة

رشا طبيلة (أبوظبي)

ترفع «الاتحاد للطيران» عدد الوجهات التي تسيّر منها رحلات عودة خاصة لدعم المقيمين والمواطنين الراغبين في العودة إلى أبوظبي، إلى 25 وجهة، في وقت ترفع فيه عدد الوجهات التي تسير إليها الشركة رحلات خاصة من أبوظبي لدعم عودة الأجانب لبلدانهم إلى 22 وجهة.

وأشارت الناقلة، في آخر تحديث لها على الموقع الإلكتروني أمس، إلى أن الرحلات الخاصة للعودة إلى أبوظبي تأتي من: أمستردام وأثينا وبرشلونة وبروسيل وشيكاجو وكولومبو، إضافة إلى: دبلن وفرانكفورت وجنيف وجاكارتا وكاراتشي وكوالالمبور ولاهور ولندن ومدريد ومانيلا، فضلاً عن: ملبورن ونيويورك وميلان وباريس وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو وزيوريخ.

أما الوجهات التي تسيّر إليها «الاتحاد للطيران» رحلات ذهاب من أبوظبي، هي: أمستردام وأثينا وبرشلونة وبروسيل وشيكاجو ودبلن وفرانكفورت، إضافة إلى جنيف وجكارتا وكوالالمبور ولندن ومدريد ومانيلا ملبورن وميلا، فضلاً عن نيويورك وباريس وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو وزيوريخ.

وكانت «الاتحاد للطيران» أعلنت أنه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، تعتزم تشغيل عدد من الرحلات المنتظمة تغطي 42 وجهة حول العالم تشمل أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا واستراليا، وبعد الحصول على موافقات السلطات المعنية سيضم جدول الرحلات الصيفية المبدئي شبكة وجهات أكبر مع زيادة في عدد الرحلات من الشرق إلى الغرب عبر أبوظبي.