«خليفة الصناعية» تدشن مشاريع تطويرية جديدة

أبوظبي (وام)

دشنت مدينة خليفة الصناعية مشاريع تطويرية جديدة تعزز خدماتها وتساهم في تمكين القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة، وذلك في ظل تنامي الطلب على المرافق الصناعية والتجارية الجاهزة في المدينة.

وتضم الوحدات والمرافق التي ستوفرها مدينة خليفة الصناعية في إطار مشروع تطوير المراحل «الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» من مجمع الخدمات اللوجستية فيها مرافق تخزين ووحدات صناعية خفيفة صغيرة ومتوسطة وصالات عرض من المقرر إنجازها وإتاحتها للمتعاملين ابتداء من نهاية العام الحالي.

نمو القطاع الصناعي

وأشار عبدالله حميد الهاملي رئيس مجموعة المناطق الصناعية بالإنابة موانئ أبوظبي، إلى أن الطلب على الخدمات الصناعية ووحدات التخزين يشهد نمواً مطرداً، لافتاً إلى أن إطلاق وحدات التخزين الحديثة والمتطورة سيعزز نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.

وقال: «يتطلع متعاملونا إلى خيارات تتيح لهم المرونة وتوفر لهم مرافق جاهزة تقلل من تكاليف تأسيس أعمالهم ويأتي إطلاق الوحدات مسبقة الصنع ذات المساحات والاستخدامات المتعددة تلبية لهذه الاحتياجات». وأضاف أن توفير خيارات التملك أو الإيجار لمتعاملينا يساهم في تلبية المتطلبات الخاصة لكل منهم، وسيستفيد المستثمرون من العروض المرنة التي تتيح لهم خفض كلفة عملياتهم والتي تتكامل مع المزايا الأخرى لمدينة خليفة الصناعية مثل الموقع الاستراتيجي المتميز، والربط المباشر بالأسواق العالمية من خلال موقعها المجاور لميناء خليفة.

وتمتد المشروعات التطويرية الجديدة في المرحلتين الرابعة والخامسة من مجمع الخدمات اللوجستية في مدينة خليفة الصناعية على مساحة 250 ألف متر مربع، وتوفر مجموعة متنوعة من مرافق التخزين متعددة الاستعمالات، والوحدات الصناعية الخفيفة الصغيرة والمتوسطة، وتضم 26 مرفق تخزين وصالة عرض، تشمل 24 وحدة بمساحة 795 متراً مربعاً للوحدة، ووحدتين بمساحة 1920 متراً مربعاً للوحدة.

بالإضافة إلى 88 مرفق تخزين ووحدة صناعية خفيفة صغيرة ومتوسطة، وتشمل 76 وحدة بمساحة 500 متر مربع للوحدة، و6 وحدات بمساحة 1000 متر مربع للوحدة، ووحدة واحدة بمساحة 1666 متراً مربعاً.

وأيضا 6 وحدات صناعية خفيفة بمساحة 1028 متراً مربعاً للوحدة.

كما تتيح المرحلتان السادسة والسابعة من مجمع الخدمات اللوجستية أراضي مخصصة تمتد على مساحة 330 ألف متر مربع وتضم 20 وحدة كبيرة مع منطقة مناولة خارجية تبلغ مساحة كل منها 2500 متر مربع، في حين تحتوي المرحلة السابعة من المجمع على 56 مرفق تخزين ووحدة صناعية خفيفة متوسطة.

مرافق خدمية

وسيتم تزويد جميع المرافق الجديدة الواقعة في المنطقة «أ» من مدينة خليفة الصناعية بالعديد من المزايا التي تسهل عملية التحميل والتفريغ، إلى جانب بعض المرافق الخدمية التي يحتاجها المتعاملون.

ويعتبر إطلاق مجمع الخدمات اللوجستية الأحدث بين سلسلة المشاريع التطويرية التي أعلنت عنها مدينة خليفة الصناعية حيث دشنت مؤخرا أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة.

ويمتد المجمع على مساحة 87 ألف متر مربع ما يعادل مساحة قرابة 12 ملعب كرة قدم، وتضم مرافقه محطة أدنوك للتوزيع المخصصة للشاحنات والتي تعد الأولى من نوعها، وساحة مواقف مغطاة تتسع لـ 275 مركبة تشمل السيارات والحافلات ويمتد المجمع على مساحة 87 ألف متر مربع، وتضم مرافقه محطة أدنوك للتوزيع المخصصة للشاحنات، وساحة مواقف مغطاة تتسع لـ275 مركبة تشمل السيارات والحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى مركز مجتمعي ومركز تزويد المركبات بالوقود ومجموعة من المتاجر والمطاعم وخدمات العناية بالمركبات ومسجد.