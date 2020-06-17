«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاًً بقيمة 500 مليون دولار

الشارقة (الاتحاد)

أصدر مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم)، بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.85% سنوياً، والمصنفة عند « A-» من قبل «ستاندرد آند بورز»، الأمر الذي يأتي بعد عام حافل من الإنجازات التي حققها المصرف على صعيد التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

وتلقى المصرف طلبات اكتتاب بأكثر من 3.6 مليار دولار، في الصفقة التي تم إغلاقها الثلاثاء 16 يونيو الجاري، وهو ما يزيد بمقدار 7.2 ضعف حجم الإصدار، كما سيتم استخدام السيولة المستحصلة من عملية الإصدار لتعزيز سيولة المصرف ونمو أعماله، ويعتبر هذا الإصدار الثامن لمصرف الشارقة الإسلامي خلال مسيرته المميزة في إصدار الصكوك والتي انطلقت في عام 2006م، مما يؤكد متانة المصرف بالرغم من أي ظروف استثنائية تحدث على ساحة الاقتصاد العالمي.