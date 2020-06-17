الشارقة (الاتحاد)

باشرت الخطوط الجوية الكينية، مؤخراً، تنفيذ جدول رحلات شحن جديدة عبر مطار الشارقة كل يوم أحد وأربعاء بين الشارقة ونيروبي، للاستفادة من حجم الطلب المتنامي على الشحن الجوي من إمارة الشارقة، الأمر الذي يرفع عدد مشغلي الشحن العاملين من مطار الشارقة إلى نحو (22) شركة محلية وإقليمية وعالمية، منها 7 شركات طيران شحن عالمية شغلت رحلات منتظمة خلال شهر مايو فقط، بالإضافة إلى 15 شركة طيران شحن تشغل رحلات غير منتظمة.

استراتيجيات التطوير:

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحرص في مطار الشارقة على توفير أعلى مستوى من الخدمات لعملائنا في شتى المجالات، بما فيها الشحن الجوي، لذلك نسعى دائماً لتطوير الخدمات في مركز الشحن من خلال التقنيات ومعدات المناولة الحديثة، بالإضافة إلى الحلول التقنية التي تم استحداثها في خدمات الشحن الجوي والتسهيلات في نقل الشحنات، والتي تعتبر من أحدث الخدمات التي يتم تقديمها لوكلاء وشركات الشحن الجوي في المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة المطار على شحن مختلف أنواع السلع».

وأضاف علي سالم المدفع أن مطار الشارقة يعتبر من المحطات الرئيسة على خريطة الشحن الجوي العالمية، نتيجةً لاستراتيجيات التطوير المستمرة في البنية التحتية، ويواصل المطار العمل على تعزيز مكانته الريادية في قطاع الشحن من خلال توثيق علاقته مع الشركاء الحاليين، واستقطاب شركاء جدد.

من جانبه، أعرب ديك موريانكي، مدير الخطوط الجوية الكينية للشحن بتدشين خط للشحن الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط عبر مطار الشارقة الذي يعتبر بوابة إقليمية للمنطقة، من خلال ما يقدمه من خدمات وتسهيلات عالمية لشركات الشحن.

وقال: «إن خط الشحن الجديد يعزز سلاسل الربط والإمداد بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما أن الشراكة مع مطار الشارقة تعتبر خطوة أولى نحو توسعاتنا في المنطقة، وتأتي في الاتجاه الصحيح، ونطمح لمواصلة هذا العمل».