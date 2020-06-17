أعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان صدر اليوم، إتمامها صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في شركة «سابك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال «69.1 مليار دولار».



وأكدت الشركة في بيان صدر اليوم.. أن هذه الصفقة، التي تعد الأكبر في سوق المال السعودي «تداول»، ستعطي تعزيزاً قوياً لوجود أرامكو السعودية في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم، الذي يتوقع أن يتصدر طليعة القطاعات الأسرع نمواً في الطلب على النفط الخام خلال السنوات القادمة، وبلغ حجم إنتاج البتروكيميائيات في عام 2019، في أرامكو السعودية و«سابك» معاً، قرابة 90 مليون طن، متضمناً المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.



وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية، والرامية إلى رفع نسبة التكامل، وخلق المزيد من القيمة في سلسلة الهيدروكربونات.



وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً تاريخياً كبيراً لأطرافها الثلاثة، وهم من أهم الكيانات في المملكة العربية السعودية، فهي توفر رأس المال الذي يعزز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، وفي نفس الوقت، تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة، بما يعود بالنفع على شعبنا وبلدنا، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تعزز الجهود المتواصلة التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتعزيز بصمتها على الساحة الدولية، وتقدم لسابك مساهماً استراتيجياً جديداً في قطاع الطاقة له القدرة على دعم مشاريع النمو».