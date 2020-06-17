مطار الشارقة يستقبل رحلات الشحن للخطوط الجوية الكينية

باشرت الخطوط الجوية الكينية مؤخرا تنفيذ رحلات شحن جديدة عبر مطار الشارقة كل يوم أحد وأربعاء بين الشارقة ونيروبي، للاستفادة من حجم الطلب المتنامي على الشحن الجوي من إمارة الشارقة، الأمر الذي يرفع عدد مشغلي الشحن العاملين من مطار الشارقة إلى نحو /22/ شركة محلية وإقليمية وعالمية منها 7 شركات طيران شحن عالمية شغلت رحلات منتظمة خلال شهر مايو فقط، بالاضافة إلى 15 شركة طيران شحن تشغل رحلات غير منتظمة.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي حرص مطار الشارقة على توفير أعلى مستوى من الخدمات للعملاء في شتى المجالات، بما فيها الشحن الجوي، والسعي الدائم لتطوير الخدمات في مركز الشحن من خلال التقنيات ومعدات المناولة الحديثة بالإضافة إلى الحلول التقنية التي تم استحداثها في خدمات الشحن الجوي والتسهيلات في نقل الشحنات، والتي تعتبر من أحدث الخدمات التي يتم تقديمها لوكلاء وشركات الشحن الجوي في المنطقة الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة المطار على شحن مختلف أنواع السلع .

ولفت إلى أن مطار الشارقة يعتبر من المحطات الرئيسية على خريطة الشحن الجوي العالمية، نتيجة لإستراتيجيات التطوير المستمرة في البنية التحتية ويواصل العمل على تعزيز مكانته الريادية في قطاع الشحن من خلال توثيق علاقته مع الشركاء الحاليين واستقطاب شركاء جدد.

من جانبه، أكد ديك موريانكي، مدير الخطوط الجوية الكينية للشحن أهمية تدشين خط للشحن الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط عبر مطار الشارقة الذي يعتبر بوابة إقليمية للمنطقة من خلال ما يقدمه من خدمات وتسهيلات عالمية لشركات الشحن.

وقال إن خط الشحن الجديد يعزز سلاسل الربط والإمداد بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ويساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/، كما أن الشراكة مع مطار الشارقة تعتبر خطوة أولى نحو توسعاتنا في المنطقة، وتأتي في الاتجاه الصحيح ونطمح لمواصلة هذا العمل".