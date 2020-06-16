«أدنوك» تستقطب 38.9 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2019، بقيمة 10.6 مليار دولار (38.9 مليار درهم)، توزعت بين الاستثمار في البنية التحتية لخطوط الأنابيب بقيمة 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم)، والاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات، بقيمة 5.7 مليار دولار (20.9 مليار درهم).

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك» لـ«الاتحاد» أمس: «تفخر (أدنوك) بدورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة». جاء ذلك في تصريح له لـ«الاتحاد» حول «تقرير الاستثمار العالمي 2020» الصادر أمس الأول عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث جاءت الإمارات كأكبر متلقٍّ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة غرب آسيا في 2019.

وأوضح الزعابي، أن شركة أدنوك أتمت خلال العام الماضي صفقات استثمارية عالمية أسفرت عن جذب حوالي 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات، وشمل ذلك اتفاقية بقيمة 4.9 مليار دولار في البنية التحتية لخطوط الأنابيب مع شركتي «بلاك روك» و«كي كي آر»، وصندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية، واتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 5.7 مليار مع شركتي «إيني» الإيطالية، و«أو.أم.في» النمساوية في مجال التكرير والبتروكيماويات. ولفت الزعابي إلى أن الشركة أعلنت في عام 2017، عن نموذج شراكات استراتيجية مبتكر لتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف مجالات وجوانب أعمالنا في قطاع النفط والغاز، وتوفير فرص للنمو وتعزيز القيمة لشركة أدنوك وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقال الزعابي: منذ ذلك الحين، قمنا بتنفيذ شراكات استثمارية جديدة ومبتكرة مع بعض المؤسسات المالية الرائدة في العالم وصناديق الثروة السيادية العالمية.

وتشير هذه الاستثمارات إلى الثقة القوية الموجودة في الأسواق المالية والاستثمارية العالمية تجاه دولة الإمارات كبيئة استثمار آمنة ومستقرة ومنخفضة المخاطر. وأكد الزعابي أن «أدنوك»، ستواصل استكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات الجديدة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لضمان استمرار النمو والازدهار لدولة الإمارات.

وأرجع التقرير زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الإمارات خلال العام الماضي إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، حيث بلغت حصة أدنوك من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال العام الماضي 75% حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة للدولة خلال 2019 قرابة 14 مليار دولار أميركي.