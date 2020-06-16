استكمال الأعمال الإنشائية لـ «ستراتا سولفي للمواد المتقدمة» بالعين

العين (وام)

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع استكمال جميع الأعمال الإنشائية لمصنع ستراتا سولفي للمواد المتقدمة «SSAM» في مدينة العين، وهو المشروع المشترك مع شركة سولفي البلجيكية المتخصصة في تصنيع المواد المركبة والكيماويات.

ويمثل إنشاء مصنع «ستراتا سولفي للمواد المتقدمة» نقلةً نوعية في إطار جهود شركة ستراتا لتنويع منتجاتها، حيث ستصبح المورد الأول للمواد المركبة المتقدمة لقطاع صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمورد الرابع لهذه المواد على المستوى العالمي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: «يؤكد هذا الإنجاز والذي يحمل شعار (صنع بفخر في الإمارات) نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها (مبادلة).