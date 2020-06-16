دبي تجدد 44 ألف رخصة تجارية تلقائياً في 5 أشهر

دبي (وام)

جددت اقتصادية دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري 44.127 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، ما يشكل 68% من إجمالي معاملات التجديد البالغة 60.6 ألف رخصة، الأمر الذي يؤكد استمرارية المضي لتطبيق نهج التحسين المستمر لتوفير الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.