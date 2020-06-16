«الاقتصاد»: منصة إلكترونية للتنسيق مع قطاع الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

بحث اجتماع عقد عن بُعد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة، توفير بيانات دورية ومحدثة عن الواقع الاقتصادي بالدولة، وإطلاق منصة إلكترونية للتنسيق مع ممثلي قطاع الأعمال، وقال المنصوري، إن نجاح الدولة في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديداً خلال مرحلة تقييد الحركة والإغلاق الاقتصادي، هو نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها تكامل الأدوار وتضافر الجهود فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستجابة السريعة من قطاع الأعمال بالدولة لكافة القرارات المعلنة للتصدي لتداعيات الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

وناقش الاجتماع عدداً من الآليات لرفع مستوى التنسيق فيما بين الوزارة والقطاع الخاص، ومن أبرزها تطوير منصة إلكترونية تجمع وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة وممثلي قطاع الأعمال بالدولة، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات بخصوص المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، إلى جانب إتاحة المجال للشركات لعرض مختلف التحديات التي تواجهها، واقتراح أنسب الحلول لمعالجاتها، بما يسهم في تسريع خطط التعافي، فضلاً عن دعم متخذي القرار بأرقام دقيقة ومحدثة عن الواقع الاقتصادي.

وتم تشكيل فريق عمل بين الوزارة والغرف التجارية لتنسيق الاجتماعات الدورية خلال الفترة القادمة، ومتابعة تنفيذ الخطط والآليات المتفق عليها ضمن برامج التعافي الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، استعرض الاجتماع مستجدات بيئة الأعمال بالدولة في ظل الظروف الراهنة، وأثر الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ومدى كفايتها والتدابير الإضافية المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، والقطاعات المُتهيئة للتعافي السريع، والقطاعات الأخرى التي تتطلب مزيداً من الدعم لمواكبة متطلبات مرحلة التعافي.

شارك في الاجتماع الوكلاء والوكلاء المساعدون بالوزارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بكافة إمارات الدولة.

وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة، لمعاودة النشاط وتعزيز التنافسية الاقتصادية، من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية بعد رفع القيود وانتهاء الإغلاق، والعمل على تهيئة الاقتصاد للانخراط مجدداً في مسار إنمائي مستدام.

وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في كافة مراحل التخطيط للتعافي، وذلك لضمان الخروج بخطط واقعية تستجيب لمتطلبات مناخ الأعمال وتمكنه من استعادة نشاطه مرة أخرى.