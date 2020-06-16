شراكة بين «إنجازات» وHub71 لدعم الشركات الناشئة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «إنجازات لنظم البيانات» (إنجازات) عن عقد شراكة مع منصة Hub71 منصة التكنولوجيا العالمية لدعم الشركات الناشئة ومقرها أبوظبي، بهدف دعم النمو التجاري للشركات المحلية الناشئة وتسريع اعتماد الشركات الكبرى في الدولة على التقنيات الرقمية المتقدمة.

وبموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين، ستعمل «إنجازات» كمحفز ومسرّع للتكنولوجيا وستربط محفظتها المتنوعة من العملاء من الشركات والجهات الحكومية بمجموعة مختارة من الشركات الناشئة العاملة ضمن منصة Hub71 للتعاون على تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل عميل.

وتركز الاتفاقية على تطوير قدرات متميزة ومرنة في سلسلة القيمة وتوظيف التنوع الذي تحظى به المنصة التكنولوجية لتقديم خدمات أفضل لعملاء «إنجازات» من خلال الحلول القائمة على أحدث التقنيات الناشئة.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الشركات ومساعدتها على تحديد أحدث التقنيات التي تواكب خططها للتحول الرقمي.

وستتعاون المشاريع الناشئة المختارة مع «إنجازات» لتطوير حلول قابلة للتنفيذ التجاري والدخول في مناقشات الملكية الفكرية وإدخال حلولها إلى الأسواق.

وستتعاون هذه المشاريع عن كثب مع «إنجازات» وشركائها في مختلف قطاعات الصناعة لتطوير المنهجيات ومساعدة العملاء على تحسين العمليات وتسريع الابتكار وتدشين خطوط جديدة للأعمال.

وستوفر منصة Hub71 مساحات عمل لمشروعات الابتكار وحوافز للشركات الناشئة في إطار برنامج حوافز Hub71. وسيشكل مختبر الابتكار InGenuis التابع لشركة «إنجازات» حجر الأساس لهذا التعاون، إذ سيكون بمثابة نقطة انطلاق لدعم الشركات الناشئة وتوجيهها لتحويل أفكارها المبدعة إلى حلول عملية وفعالة.

وقال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات»: «نسعى دائماً في شركة إنجازات إلى ابتكار حلول تقنية إبداعية لمواجهة التحديات التجارية التي تعترض عملاءنا».

ومن جهته، قال إبراهيم عجمي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71 ورئيس وحدة الشركات الناشئة لدى شركة مبادلة للاستثمار: «لقد تأثرت الشركات التي لم تتبنَّ التحول الرقمي بشكل كامل حتى الآن بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة كوفيدـ 19».