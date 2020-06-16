9.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تفاعلت مؤشرات الأسواق المالية، خلال جلسة تعاملات أمس، مع عمليات الشراء التي طالت معظم الأسهم القيادية والمنتقاة التي وصلت لمستويات سعرية مغرية، مدعومة بدخول سيولة مؤسساتية وأجنبية، بالتزامن مع حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين مع ارتفاع الأسهم العالمية وصعود أسعار النفط، وهو ما ساهم في ارتفاع المؤشرات الخليجية بشكل جماعي، وعزز من مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية بنحو 9.3 مليار درهم.

وسيطرت النزعة الشرائية علي تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خصوصاً على الأسهم الكبرى المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، ما ساهم في تعزيز سيولة الأسواق بشكل كبير، في محاولة من المحافظ الأجنبية والمؤسسات العالمية لاقتناص الفرص المتاحة مع وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، ما دفع المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من السيولة مع تعافي المؤشرات العالمية.

ونجح مؤشر سوق دبي، في الارتداد صعوداً بعد ثلاث جلسات من التراجع نتيجة تعرض معظم الأسهم الصغيرة لعمليات مضاربية، فيما سيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الأسهم الكبرى، وفي مقدمتها سهما «إعمار»، و«الإمارات دبي الوطني». و انتعشت الأسهم القيادية المدرجة في سوق أبوظبي، بدعم عمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، والتي استهدفت الأسهم الكبرى، بقيادة سهمي «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، لينجح المؤشر العام للسوق في تجاوز مستويات مقاومة جديدة فوق مستوى 4300 نقطة.

وشهدت مؤشرات الأسواق المالية الخليجية ارتفاعات جماعية خلال جلسة أمس، حيث جاء مؤشر سوق الكويت في الصدارة، بنسبة صعود بلغت 1.6 %، تلاه مؤشر سوق أبوظبي، بارتفاع قدره 1.43 %، ثم مؤشر سوق السعودية المالي، 1.15 %، ثم مؤشر سوق أبوظبي 0.9 %، تلاه سوق البحرين بنسبة 0.3 %، تلاه مؤشر سوق مسقط المالي بنحو 0.2 %. وسجلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، ارتفاعات إيجابية، بفعل عمليات شراء قامت بها المؤسسات المحلية والمحافظ الأجنبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 452.1 مليون درهم، وتم التعامل مع 449.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 7081 صفقة.

وقاد سهما «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية»، مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمواصلة مسيرته الصاعدة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل المؤسسات والمحافظ الأجنبية، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بالتزامن مع عمليات شراء «انتقائية» طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، منها سهما «إعمار»، و«الإمارات دبي الوطني». وارتفع مؤشر سوق أبوظبي، خلال الجلسة، بنسبة 1.43 %، عند مستوى 4328 نقاط، بعدما تم التعامل على 41.1 مليون سهم، بقيمة 153.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1837 صفقة، كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.89 % ليغلق عند مستوى 2070 نقطة، بعدما تم التعامل على 408.6 مليون سهم، بقيمة 298.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5244 صفقة.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 16.6 مليون سهم، بقيمة 28.4 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 4.22 % عند سعر 1.73 درهم، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» في صدارة قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 38.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 2.15 % عند 11.42 درهم.

وفي دبي، جاء سهم «أمانات» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 91.5 مليون سهم بسعر 0.858 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 77.6 مليون درهم، مرتفعاً 6.32 %.