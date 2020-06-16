«الإمارات للمستثمرين بالخارج» ينتخب مجلس إدارة

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن بُعد، اجتماعي الجمعية العمومية غير العادي السابع، ومجلس الإدارة الرابع والعشرين، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص أعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع الأول انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة ولمدة ثلاث سنوات، حيث جرت الانتخابات وفق النظام الأساسي للمجلس، والذي تمخضت عنه انتخابات سلسة، ودخول شركتين وطنيتين في مجلس الإدارة، هما موانئ أبوظبي ومجموعة شرف، ليصبح عدد شركات القطاع الخاص الممثلة في مجلس الإدارة تسع شركات، بالإضافة إلى عضوية مجموعة فنادق «ميلينيوم وكوبثورن» الشرق الأوسط وأفريقيا.