الاقتصاد و«هلا بالصين» تقيمان معرضاً افتراضياً

دبي (الاتحاد)

تقيم «هلا بالصين» أول معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين الصين والإمارات من 15 يوليو إلى 21 يوليو 2020، بالشراكة مع مركز الصين الدولي للمعارض.

وسيبحث المعرض فرص تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، خلال فترة التحول الصناعي على خلفية «الوضع الطبيعي الجديد».

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: «تتصدر الصين والإمارات بالفعل دول العالم الحديث على صعيد الابتكار».

وقال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في دولة الإمارات: وصلت العلاقات بين الإمارات والصين أعلى مستوياتها على الإطلاق.