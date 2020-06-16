«عجمان الإعلامية» توقع اتفاقية مع «بنك المشرق»

عجمان(الاتحاد)

وقعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك المشرق، تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لمستثمري المدينة عن بُعد، من داخل أو خارج الدولة، وفق آليات وضوابط محددة.

وقع الاتفاقية كل من: محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، مع روهيت غارغ رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك المشرق.

وقال الهاشمي: في إطار توجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، بضرورة تقديم الدعم الدائم لمستثمري المدينة، لاسيما في ظل التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار جائحة كورونا «كوفيدـ 19»، فإن مدينة عجمان الإعلامية الحرة تسعى، بشكل متصل وبكافة السبل، إلى تقديم خدمات متكاملة، تجعل من تجربة العمل معها فرصة مثالية مكتملة الأبعاد، من حيث الخدمات الميسرة والمرونة وتنويع وتيسير قنوات الدفع، مبيناً أن هذه الاتفاقية تكفل تقديم خدمات رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة والجديدة في الدولة من مستثمري المدينة، وتوفر خدمات رئيسية تشمل انضمام العملاء الجدد رقمياً، ومنتجات تتسم بالشفافية والسهولة، ومساعداً رقمياً يمكن المنشآت من إدخال بيانات صحيحة وشاملة، تُقلل من الزمن المستغرق لفتح الحسابات، وتقلل من فرص الرفض، بالإضافة إلى القدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت.