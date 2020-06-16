أبوظبي- الاتحاد

عقدت ‬الهيئة ‬الاتحادية ‬للضرائب "‬الملتقى ‬الخامس ‬لوكلاء ‬الشحن ‬والتخليص ‬الجمركي" ‬على ‬مدى ‬يومين ‬عبر ‬تقنيات ‬الاتصال ‬المرئي ‬عن ‬بُعد، ‬وتم ‬خلاله ‬استعراض ‬التحديثات ‬وعمليات ‬تطوير ‬الخدمات ‬الإلكترونية ‬التي ‬قامت ‬الهيئة ‬بتنفيذها ‬خلال ‬الفترة ‬الماضية ‬بهدف ‬تقديم ‬مزيد ‬من ‬التسهيلات ‬وتبسيط ‬الإجراءات ‬الضريبية ‬عموماً ‬والمتعلقة ‬بأنشطة ‬ومجالات ‬عمل ‬شركات ‬الشحن ‬والتخليص ‬الجمركي ‬بصفة ‬خاصة.

وتم خلال الملتقى -الذي عقد بمشاركة 125 من المتخصصين والمعنيين في قطاع الشحن والتخليص الجمركي- الإجابة على جميع استفسارات المشاركين، وتوضيح الإجراءات الإلكترونية المبسطة لتسجيل شركات الشحن والتخليص الجمركي واستخراج الرقم الضريبي الخاص، وتخليص معاملات الاستيراد القياسي وتسوية المعاملات الضريبية بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية لتسجيل السلع الانتقائية في نظام المستوردين غير المسجلين بالنظام الضريبي واستخراج رقم التخليص الخاص بالسلع الانتقائية التي تنطبق عليها المعايير القانونية لـ"الوضع المعلق". وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب شرحاً لآليات ومعايير تطبيق معاملة "الوضع المعلق للرسوم الجمركية" -وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية القادمة من الخارج والعابرة لأراضي الدولة إلى دولة أخرى من دول المجلس المطبقة لقانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر بهذا الشأن دون أن تكون دولة الإمارات المقصد النهائي لهذه السلع الانتقائية، مع توافر شروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في القانون.

وأوضحوا أنه بتطبيق معاملة "الوضع المعلق للرسوم الجمركية" لا يُطلب من مستوردي السلع الانتقائية التي تنطبق عليها الشروط القانونية لـ"الوضع المعلق" سداد قيمة الضريبة الانتقائية المستحقة عليها عند دخولها عبر المنافذ الجمركية للإمارات، واستردادها مجدداً عند خروجها من الدولة إلى دولة المقصد النهائي.

وأشاروا إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 37 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية تُعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، ولم تخضع سابقاً للضريبة إذا تم تصديرها إلى خارج الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت "وضع معلق" وفقاً للتشريعات الجمركية، وأن تتوافر الشروط والضوابط القانونية المحددة في هذا القرار.

وأكدوا أنه عند دخول السلع الانتقائية عبر المنافذ الجمركية للدولة فإن النظام الإلكتروني المتطور الذي يربط الهيئة الاتحادية للضرائب بالمنافذ الجمركية يظهر ما إذا كانت هذه السلع تحت "‬الوضع ‬المعلق" ‬أم ‬لا، ‬ويتم ‬استكمال ‬إجراءات ‬التعامل ‬معها ‬وفقاً ‬لحالتها ‬التي ‬تظهر ‬إلكترونياً ‬عبر ‬النظام.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أن هذا الملتقى جاء في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، والتواصل المستمر مع العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية، والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.