"هيئة الاتصالات" تؤكد ضرورة التحول من الدخول الذكي إلى الهوية الرقمية

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع الافراد بضرورة الانتقال من الدخول الذكي إلى الدخول بواسطة الهوية الرقمية لإنجاز جميع معاملاتهم الحكومية "أونلاين".

وأكدت أن الهوية الرقمية باتت تعد الحساب الموثق الذي يستطيع من خلاله الأفراد الاستفادة من أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية وذلك بالإضافة إلى استخدامها في التوقيع على المستندات رقميا بمجرد ضغطة مفتاح.

وقدمت الهيئة شرحا مفصلا عن كيفية التحول إلى الهوية الرقمية بكل يسر وسهولة من خلال التطبيق المخصص لذلك حيث يستطيع المستخدم بعد ذلك الدخول إلى جميع الخدمات المتوفرة.

يشار إلى أن تطبيق الهوية الرقمية تم إطلاقه في معرض جيتكس للتقنية 2018، وهو مشروع مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية.

ويهدف التطبيق الجديد إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.

وتعتبر الهوية الرقمية هي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين ، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وتقدم الهوية الرقمية أيضاً حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.