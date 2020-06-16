الذهب يرتفع بعد إجراءات الدعم من المركزي الأميركي

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية للجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1726.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة مسجلة 1733 دولارا.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.إن.زد "مجلس الاحتياطي يمضي قدما في مزيد من إجراءات التحفيز، بما يشمل سندات الشركات هذه، مما يشير إلى أن هذا النوع من التيسير النقدي سيستمر لبعض الوقت.

وقال بنك اليابان المركزي إنه يتوقع ضخ حوالي 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في الاقتصاد عن طريق عمليات السوق وتسهيلات الإقراض.

وارتفع البلاديوم 2.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1954.70 دولار للأوقية وقفز البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 818.35 دولار، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في شهر يوم الاثنين.

وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.30 دولار، لكنها ظلت فوق أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجلته خلال الجلسة السابقة.

