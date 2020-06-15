تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، لكن المعدن النفيس استقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مدعوماً بمخاوف من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي أواخر جلسة التداول، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 بالمئة إلى 1725.80 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمائة لتسجل عند التسوية 1727.20 دولار.

كان المعدن الأصفر صعد 2.6 بالمائة الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل.

وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت إصابات جديدة في أنحاء الولايات المتحدة، وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.