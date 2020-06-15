«مواصفات» تعتمد لائحة لقياسات جودة الهواء

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، و24 مواصفة قياسية دولية.

واعتمد المجلس - خلال الاجتماع الثالث لعام 2020 الذي عقد أمس «عن بُعد» برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، باستخدام تقنية الشبكة المعلوماتية - مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن سبع مواصفات قياسية دولية لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، أن فرق العمل الحكومية تبذل العديد من الجهود الوطنية على مختلف الصعد، لنعبر باقتصادنا الوطني التحديات الحالية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنوع وكسب الفرص، وقد قطعنا في الأعوام الماضية شوطاً كبيراً في هذا الإطار، عزز موقع بلادنا على الخريطة الاقتصادية العالمية، وواجهنا بثقة تحديات كثيرة، ومتغيرات أكثر إقليمياً وعالمياً، وعملنا بجدية عبر سنوات مضت لضمان استعداد اقتصادنا الوطني لمثل هذه الظروف، وبنينا العديد من نقاط القوة، والشركات العالمية المثمرة. ونوّه معالي المنصوري بأهمية تطوير لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، والتي تعد بمثابة ثمرة جهود تكاملية بين «الهيئة» والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع لها أن تسهم في برنامج الأجندة الوطنية، خصوصاً في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، كذلك مؤشر جودة الهواء، فضلاً عن أنها تنسجم مع الهدف الاستراتيجي لـ«الهيئة»، المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة.

وأفاد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «الهيئة» تركز بشكل رئيس على تطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية التي تضمن حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني، ونراعي المستجدات كافة المحلية والإقليمية والدولية، لوضع بلادنا في الريادة دائماً.