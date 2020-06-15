«إيكاو» تطلق توصيات للسلامة والوقاية داخل الطائرات

رشا طبيلة (أبوظبي)

اعتمدت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، من خلال فريق عمل إنعاش قطاع الطيران الذي أنشأه أعضاء مجلس منظمة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتداعياته على القطاع، توصيات جديدة تهدف إلى إعداد القطاع لمرحلة ما بعد «كورونا»، ودعم الدول في التغلب على التحديات وإعادة تشغيل منظومة النقل الحوي وإنعاشها على الصعيد العالمي.

وتتعلق تلك التوصيات بالمطارات والطائرات وطواقم الطيران والشحن.

وتفصيلاً، أشارت الإيكاو في موقعها الإلكتروني إلى توصيات، خاصة على متن الطائرات متعلقة بالمسافرين وطواقم الطائرات ومقصورات القيادة والشحن والمسافرين.

وحول أبرز التوصيات داخل الطائرات، توصي «الإيكاو»، بتعديل عملية صعود المسافرين والطواقم إلى الطائرة بطريقة تتيح التباعد بين المسافرين، وتعيين المقاعد بطريقة تتيح أكبر قدر من التباعد بين المسافرين في حال سمحت معدلات الإشغال بذلك، فضلاً عن التقليل من التفاعل بين الناس داخل الطائرة وتشجع المسافرين على السفر من غير حقائب على متن الطائرة ما عدا حقيبة اليد، وتشجيع المسافرين على البقاء في مقاعدهم لأكبر وقت، إلى جانب التقليل من تقديم خدمات الطعام والشراب، لا سيما على الرحلات القصيرة وتقديمها بعلب وحافظات طعام مغلقة بشكل تام، فضلاً عن عدم مشاركة أدوات السلامة بين أفراد طاقم الطائرة.

وتوصي «الإيكاو» بتنظيف مقصورة القيادة بشكل مستمر ومنفصل عن مقصورة المسافرين، واستخدام معقم يحتوي على 70% من الكحول لتعقيم أسطح المقصورة، والحذر عند استعمال مواد التعقيم؛ لأن الكحول قابل للاشتعال، فضلاً عن التأكد أن جميع أزرار لوحة التحكم بالطائرة في مكانها الصحيح، ولم تتغير بعد التعقيم.

أما مقصورة المسافرين والشحن، فتوصي «الإيكاو» بتنظيف وتعقيم المقصورة بشكل مستمر، واستخدام معقمات تتضمن 70% من الكحول، وتشجيع شركات الطيران على مراجعة عمليات التشغيل، وتقليل استخدام الموظفين للأزرار ومقابض الأبواب وغيرها.

ووضعت «الإيكاو» توصيات خاصة بأنظمة الصيانة وأنظمة الهواء، فمن الضروري القيام بالصيانة الدورية لأنظمة الهواء والمياه لحماية المسافرين والطواقم من الفيروسات، وضمان سلامة طاقم الصيانة، وتوصيات تقنية خاص بأنظمة تعقيم الهواء داخل الطيارة، فضلاً عن ضرورة فصل المسافرين المرضى عن الآخرين بنحو متر كحد أدنى.

ويعمل فريق إنعاش قطاع الطيران، والذي يضم الإمارات في عضويته، على احتواء التداعيات الناجمة عن الفيروس في قطاع الطيران والتحديات التي أحدثها كخطوة جادة نحو إنعاش القطاع ومساعدة الحكومات على تخفيف الأعباء، ما يساهم بدوره في ازدهار الاقتصاد مرة أخرى، والحد من معدلات البطالة في قطاع الطيران الحيوي.