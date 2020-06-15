«بي. بي» تشطب 17.5 مليار دولار من الأصول

لندن (رويترز)

تعتزم «بي. بي» شطب ما يصل إلى 17.5 مليار دولار من قيمة أصولها بعد أن خفضت توقعاتها لأسعار النفط والغاز على المدى الطويل، إذ تتنبأ بأن أزمة «كوفيد - 19» ستتسبب في جمود طويل الأمد للطلب على الطاقة، وتسرع وتيرة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وشأنها شأن منافساتها، من المتوقع أن تتلقى إيرادات شركة النفط البريطانية الكبرى ضربة قوية بسبب انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط بسبب الجائحة.

ومن المتوقع أيضاً أن ترفع مخصصات انخفاض القيمة عبء ديونها بشكل حاد، وتزيد الضغط لتقليص توزيعات الأرباح.

وتأتي الخطوة في وقت يستعد فيه الرئيس التنفيذي برنارد لوني للكشف في سبتمبر عن استراتيجيته لإعادة تقديم «بي. بي» بشكل جديد، بما يشمل تقليل التركيز على النفط والغاز، وتوسيع نطاق الأعمال في مجال الطاقة المتجددة.

وخفضت «بي. بي» توقعاتها لسعر خام القياس برنت إلى 55 دولاراً في المتوسط حتى عام 2050.

