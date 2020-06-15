«كهرباء دبي»: «رمّاس» يجيب عن 3.6 مليون استفسار

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن موظفها الافتراضي «رمّاس» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أجاب عن قرابة 3.6 مليون استفسار في الفترة من يناير 2017 حتى منتصف يونيو 2020، مما يعزز التبني الذكي في «الهيئة» الذي بلغت نسبته 96% حتى نهاية شهر مايو 2020، والاستغناء عن المعاملات الورقية الذي وصلت نسبته إلى 82%.

يدعم «رمّاس» جهود «الهيئة» في توفير جميع خدماتها على مدار الساعة، عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

ويجيب «رمّاس» عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم (046019999)، حيث تعد أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها عبر المنصة. ويتميز رمّاس بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة.