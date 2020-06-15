5.9 مليون معاملة نفذتها جمارك دبي في 5 أشهر

دبي (وام)

قفزت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي، بواقع 36 بالمائة للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 5.9 مليون معاملة مقارنة مع 4.4 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل عدد المعاملات لشهر مايو الماضي 1.1 مليون معاملة جديدة مقارنة مع 994 ألف معاملة في مايو 2019 وبنمو 10.6 بالمائة. وسجلت البيانات الجمركية قفزة استثنائية خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بنسبة 42 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين بيان جمركي مقارنة مع 3.5 مليون للفترة ذاتها خلال العام الماضي وبلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة لشهر يناير من العام الجاري نحو مليون بيان جمركي وفبراير مليون بيان جمركي ومارس 1.3 مليون بيان وأبريل 691 ألف بيان ومايو مليون بيان.

وتحتل خدمة تقديم بيان جمركي الصدارة في الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي، وحرصت الدائرة على تسريع تقديم الخدمة عبر تطوير منصة «مساحة العمل الذكية» والتي تمكن العملاء من إنجاز البيان في 4 دقائق فقط في أي وقت ومن أي مكان.