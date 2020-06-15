«ائتمان الصادرات» توقع اتفاقية مع «بي بي آي فرانس»

دبي(الاتحاد)

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية، وذلك لبحث وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.

وقّع مذكرة التفاهم، ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وفرانسيس ليفيبري مدير عام «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، ويهدف هذا التحالف لتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا، بالإضافة إلى توفير منصة لبحث الفرص التجارية، وعقد شراكات استراتيجية جديدة في دولة الإمارات.

ومن شأن هذا التعاون، أن يفيد الشركات المصدرة في كلا البلدين، وذلك لتسهيل حصولها على حلول حماية ائتمان الصادرات، والحلول التمويلية والتأمينية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان معاً بشكل وثيق في مجالات تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وبحث فرص مشتركة في مجالات التأمين، وإعادة التأمين، والتأمين المشترك للصادرات والاستثمارات والخدمات لدعم الصادرات، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل، وتبادل أفضل الممارسات، تنظيم فعاليات مشتركة، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.