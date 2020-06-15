«دبي للماس» تعلن جاهزيتها لاستضافة المناقصات

دبي(الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للماس عن استئناف العمل بمقرها وجاهزيته لاستضافة كافة الأنشطة الاعتيادية والمناقصات بالتزامن مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الإمارة.. وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «رغم تواصل حالة التباطؤ التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، يتعين علينا مواصلة الاستعداد لمرحلة التعافي، خاصةً وقد بدأت مختلف قطاعات الأعمال استئناف أنشطتها تزامناً مع التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية وحالات الإغلاق على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد بذلنا جهوداً حثيثة لضمان استعداد بورصة دبي للماس لاستضافة المناقصات وفق أعلى معايير السلامة، ونتطلع إلى إطلاع السوق على أحدث المستجدات بشأن أنشطتها خلال الفترة المقبلة».