عمومية «أرابتك» تجتمع 30 يونيو الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة» يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 يونيو الجاري، لسماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019 والمصادقة عليه، بحسب بيان نشر، أمس، على موقع سوق دبي المالي. وقالت الشركة في البيان، إن الاجتماع سيناقش - أيضاً - ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما، إلى جانب سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.