النفط يتراجع وسط مخاوف من موجة جديدة لكورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، إذ عادت الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الزيادة في الصين واليابان والولايات المتحدة مما أثار المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار بما يعادل 3.4 بالمئة إلى 37.41 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.75 دولار أو 4.8 بالمئة إلى 34.51 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسواق المالية بشكل عام اليوم وسط تقارير عن سلسلة جديدة من الإصابات بالمرض في العاصمة الصينية بكين مما أطفأ شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتراجع الخامان القياسيان نحو ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي منذ أبريل.



