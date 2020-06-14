استكمال عمليات الإنشاء بـ «القناة» في أبوظبي قبل نهاية العام

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مشروع القناة، الوجهة السياحية في أبوظبي، عن مواصلة العمل لاستكمال تنفيذ المشروع في موعده المحدد، إذ من المقرر استكمال عمليات إنشاء جميع المباني بحلول الربع الأخير من عام 2020.

وتم استكمال 90% من أعمال إنشاء أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط «ذا ناشيونال أكواريوم»، كما تم استكمال 80% من أعمال إنشاء السينما المستقلة، سينما القناة، إضافة إلي تركيب جسور المشاة الأربعة (2200 طن من الفولاذ الصلب بالمجمل) لربط جانبي القناة.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار: «سيشكّل مشروع القناة محطّةً محوريةً في مشهد قطاع الضيافة في أبوظبي، وتعزيز مسارها التطوري، حيث يقدّم وجهةً مثاليّةً لجميع أفراد العائلة تتيح الاحتفال بالتنوّع الثقافي الكبير الذي تتميز به العاصمة.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19)، وضعنا خطة زمنية واضحة تماماً للمشروع.

ونجحنا بفضل اتباع التوجيهات والإرشادات الصادرة عن السلطات المختصة، في تطبيق التدابير الاحترازية الصارمة بهدف المحافظة على صحة وسلامة العاملين في مكاتبنا وفي موقع العمل على حد سواء».