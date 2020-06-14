افتتاح مكتب استثماري لكازاخستان في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كازاخستان لدى الدولة، إن ‬حكومة ‬بلاده ‬اعتمدت ‬فتح ‬مكتب ‬استثماري ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، ‬يهدف ‬إلى ‬تعزيز ‬مجالات ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والاستثماري ‬بين ‬الجانبين، ‬والارتقاء ‬بآفاقها ‬إلى ‬مدى ‬أوسع ‬وأرحب.

ونوه، خلال لقاء مع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ‬بأن ‬المكتب ‬سيعمل ‬على ‬الترويج ‬المباشر ‬للفرص ‬الاستثمارية ‬في ‬كازاخستان، ‬وجذب ‬الشركات ‬والمستثمرين ‬الإماراتيين ‬للاستثمار ‬فيها، ‬وكذلك ‬تشجيع ‬تبادل ‬الوفود ‬التجارية ‬بين ‬البلدين ‬الصديقين، ‬كما ‬استفسر ‬مينيلبيكوف ‬عن ‬الخطوات ‬والإجراءات ‬والوثائق ‬المطلوبة ‬لتأسيس ‬المكتب ‬الاستثماري ‬الكازاخي ‬في ‬أبوظبي.

وبحث المهيري ومينيلبيكوف، من خلال تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية كازاخستان الصديقة.

وأكد ماديار مينيلبيكوف أن ‬العلاقات ‬الثنائية ‬بين ‬بلاده ‬ودولة ‬الإمارات ‬تقوم ‬على ‬أسس ‬قوية ‬وراسخة ‬تعززها ‬إرادة ‬قيادة ‬البلدين ‬الصديقين ‬الساعية ‬إلى ‬ما ‬فيه ‬مصلحة ‬الشعبين ‬في ‬شتى ‬المجالات، ‬لاسيما ‬في ‬المجال ‬الاقتصادي، ‬لافتاً ‬إلى ‬أن ‬دولة ‬الإمارات ‬تعد ‬شريكاً ‬استراتيجياً ‬لكازاخستان ‬في ‬معظم ‬القطاعات ‬الحيوية، ‬كما ‬تعد ‬حكومة ‬أبوظبي ‬شريكاً ‬متميزاً ‬في ‬العديد ‬من ‬المشاريع ‬التجارية ‬الرائدة ‬لدى ‬كازاخستان.

ورحب المهيري بالسفير الكازاخي، مثمناً حرصه على توطيد سبل التعاون التجاري بين إمارة أبوظبي وجمهورية كازاخستان، ومشيداً بفكرة افتتاح المكتب الاستثماري الكازاخي واتخاذ أبوظبي مقراً له، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في خلق المحفزات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الطرفين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق البلدين، بما يمكنهم من إيجاد أسس مميزة لتطوير التعاون التجاري المشترك.