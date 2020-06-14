ورشة عمل لدعم صادرات الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل إلكترونية عبر الاتصال المرئي، بعنوان «الخدمات والحلول التمويلية لتنمية صادرات الشركات الإماراتية».

وتناولت تعريف المشاركين بنشاط مكتب أبوظبي للصادرات والخدمات التي يوفرها لقادة قطاع الأعمال، وكيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية والضمانات لتنمية صادرات الشركات الإماراتية ومساعدتها على التنافس في الأسواق العالمية، إلى جانب الاستفادة من تخصيص تمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية التي أطلقها المكتب خلال عام 2020، والتي تبلغ 550 مليون درهم، وكيفية استغلال الحلول المالية والخدمات التي يقدمها أبوظبي للصادرات «أدكس»، كأداة استراتيجية فعالة ومتميزة تمكنها من تطوير وتوسيع أعمالها والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجههم في توفير السيولة النقدية.

واستعرضت الورشة، أدوات التمويل للمشتري الخارجي التي تهدف إلى تشجيع المصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم من السلع والخدمات والبحث عن أسواق جديدة لها، كما يتميز التمويل بشروط وأسعار فائدة تنافسية، بالإضافة إلى صرف قيمة السلع والخدمات مباشرة إلى المصدر الإماراتي ما يجنبه تعقيدات ومخاطر المعاملات التجارية الدولية، مثل مخاطر تأخر السداد وعدم السداد، وتوفر له فرص تنافسية أفضل في الأسواق العالمية، كما تناولت أيضاً المميزات التي يقدمها أبوظبي للصادرات لمجتمع التصدير الإماراتي، مثل الدخول بأمان إلى أسواق دولية جديدة.