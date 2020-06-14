«دبي للخدمات المالية» تنشر ورقة نقاشية

دبي (الاتحاد)

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية وشركة ديلويت الشرق الأوسط ورقة نقاشية بعنوان «نبذة الأسواق حول الوصاية على الأصول الرقمية» بهدف تسليط الضوء على أهمية الأمناء على الأصول الرقمية ودورهم الرئيسي في تعزيز مستقبل اعتماد هذه الأصول.

وتناولت الورقة المشهد الحالي لأعمال الوصاية على الأصول الرقمية والحلول المتاحة حالياً في السوق، بالإضافة إلى التحديات وحالة عدم اليقين التي تواجهها الصناعة حالياً.

في هذا الصدد، قال بيتر سميث، رئيس قسم الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «يسر سلطة دبي للخدمات المالية التعاون مع شركة ديلويت حول هذا الموضوع الهام للفت انتباه مشاركي السوق على دور الأمناء ضمن عالم الأصول الرقمية سريع التطور، حيث ستؤدي التطورات في هذا المجال إلى دفع عملية اعتماد الأصول الرقمية.

وتدرك سلطة دبي للخدمات المالية أن التفاعل مع مشاركي السوق أمر أساسي لضمان إحداث هذا التطور بطريقة تحافظ على حماية أصول العملاء ونزاهة السوق».

بدوره، قال نيبون سريفاستافا، مدير الاستشارات التنظيمية للخدمات المالية في شركة ديلويت الشرق الأوسط: «برزت الأصول الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية كفرصة استثمارية جذابة للأفراد والمؤسسات. ولكن، أدى شيوعها والقيمة المتزايدة لها إلى عدد من الحالات التي تم فيها خداع المستثمرين، لذلك تبرز الحاجة إلى خدمات وصاية أمينة وموثوقة.

وتشكل الورقة النقاشية جزءاً من استراتيجية الابتكار لسلطة دبي للخدمات المالية».