الاتحاد للطيران تشغل رحلات منتظمة إلى مطار البحرين

أبوظبي(الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تشغيل رحلات من وإلى مطار البحرين الدولي، وذلك بداية من 19 يونيو الجاري.

وستربط هذه الرحلة العاصمة أبوظبي بعاصمة مملكة البحرين، وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينج 9-787. وعلى المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، زيارة موقع etihad.com ومراجعة الخيارات المتوافرة والبقاء على اطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات.

تتوافر إمكانية حجز الرحلات على تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران.

وستقلع رحلات المغادرة في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً، وتصل إلى المنامة في الساعة 01:45.

أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري.

وستقلع الرحلة EY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.