التضخم بدبي يتراجع 3.49 % الشهر الماضي

دبي (الاتحاد)

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.49% في شهر مايو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، بحسب التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء.

وأفاد التقرير بانخفاض أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.41 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.56% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وارتفع المؤشر لكل من قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.70 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.92% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة. وارتفع المؤشر الشهري في شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل 2020 بنسبة 0.12%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 3.44% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.34 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.06%.