إدراج قيمة الزيادة في سندات أبوظبي اليوم

حاتم فاروق (أبوظبي)

يدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من اليوم «الاثنين» الموافق 15 يونيو الجاري، قيمة الزيادة التي طرأت على برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي لكل شريحة وبمقدار مليار دولار، بحسب تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للسوق.

وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في أبريل الماضي، السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة، وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية، فقد ساهمت عمليات بيع ومضاربات طالت عدداً من الأسهم «الانتقائية» المدرجة بالأسواق المحلية، في الضغط على المؤشرات العامة خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، بالتزامن مع سيطرة عمليات جني الأرباح على تعاملات المستثمرين، لتنهي مؤشرات الأسواق الجلسة على تراجع متماسكة عند مستويات دعم مهمة، متأثرة بتراجع أسعار النفط وهبوط المؤشرات العالمية ع، لتصل خسائر القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 3.8 مليار درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 312.7 مليون درهم، وتم التعامل مع 460.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 5412 صفقة.

وشهد مؤشر سوق أبوظبي، خلال الجلسة، تراجعاً بنسبة 0.43%، عند مستوى 4276 نقطة، بعدما تم التعامل على 24.5 مليون سهم، بقيمة 77.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1050 صفقة، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، بعدما تم التعامل على 436.3 مليون سهم، بقيمة 235.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4362 صفقة.