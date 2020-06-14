183.3 مليار درهم ارتفاع حساب التوفير لدى البنوك

أبوظبي (وام)

ارتفع رصيد حساب التوفير لدى البنوك العاملة في الإمارات، إلى 183.3 مليار درهم تقريباً، مع نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 6.4% وقدرها 11.1 مليار درهم، مقارنة مع الرصيد المسجل في نهاية شهر ديسمبر 2019، على إثر تعزز السلوك الادخاري للأفراد في الإمارات منذ بداية عام 2020.

وتظهر الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أن رصيد حساب التوفير لدى البنوك الوطنية وصل إلى 161.6 مليار درهم تقريباً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل، بزيادة نسبتها 5.1% وقدرها 7.9 مليار درهم، مقارنة مع الرصيد في شهر ديسمبر 2019 والبالغ نحو 153.7 مليار درهم تقريباً.

أما على مستوى البنوك الأجنبية، فقد بلغ إجمالي رصيد حساب التوفير مع نهاية شهر أبريل 21.7 مليار درهم تقريباً، بنمو نسبته 17.3% تقريباً، مقارنة مع الرصيد في ديسمبر 2019 والبالغ نحو 18.5 مليار درهم.

وتظهر أرقام المصرف المركزي أن الجزء الأكبر من الادخار لدى البنوك العاملة في الدولة كان بالعملة المحلية «الدرهم»، ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 152 مليار درهم تقريباً، فيما بلغ بالعملة الأجنبية ما يساوي 31.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل.