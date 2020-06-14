"أبوظبي الوطنية للفنادق" تعيد تشغيل فنادقها

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن تشغيل العديد من فنادقها الفاخرة ومن فئة الخمس نجوم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعودة العمل على قدم وساق مع مراعاة اتباع إجراءات صارمة للسلامة والتدابير الاحترازية لضمان الصحة والرفاهية لجميع الضيوف.

وأضافت في بيان صحفي أمس "أدخلنا إجراءات وفقاً للوائح السلطات المحلية والتي من هدفها ضمان سلامة وصحة جميع الضيوف والموظفين، كما يتم باستمرار مراقبة الطلب على الغرف والخدمات. ويسرنا إفادتكم بملاحظتنا زيادة في الطلب على الغرف والخدمات يوماً بعد يوم في كل من دبي و أبوظبي. وهذا يكرس التفاؤل والنظرة الإيجابية لدينا لمستقبل القطاع الفندقي بشكل خاص والسياحي بشكل عام، والذي بدوره شجعنا على إعادة افتتاح فنادقنا في كلا الإمارتين".

وتابعت "بدأنا في عملية التجديد الشاملة لبعض من فنادقنا استعداداً منا لاستقبال ضيوفنا الكرام على أكمل وجه".