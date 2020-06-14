أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز 243%

قفزت أرباح شركة «رأس الخيمة العقارية»، بنسبة 243% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 12 مليون درهم، مُقابل 3.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في البيان، إن نمو الأرباح جاء نتيجة ارتفاع الدخل الآخر إلى 10.4 مليون درهم، بينما هبطت المصاريف التسويقية والإدارية والعمومية بنسبة 6% إلى 10.4 ملايين درهم، وانخفاض تكاليف التمويل إلى 2.9 مليون درهم.

وأضاف البيان أن إيرادات الشركة تراجعت في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 22.19% إلى 36.1 مليون درهم، مُقابل 46.4 مليون درهم، كما انخفضت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 33% خلال عام 2019، على أساس سنوي لتصل إلى 100.7 مليون درهم، مُقابل 150.5 مليون درهم في عام 2018.