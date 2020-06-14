سوق دبي المالي يعدل تملك الأجانب في «دبي التجاري»

أعلن سوق دبي المالي الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم بنك "دبي التجاري"، بحيث تم السماح للأجانب بتملك أسهم الشركة بنسبة إجمالية لا تتجاوز 40%، بحسب بيان لسوق دبي المالي.

وقال السوق في البيان إن نسبة تملك الأجانب الفردية يجب ألا تتجاوز 20%.

وتسهم زيادة ملكية الأجانب في أسهم الشركات في تعزيز وزيادة وزن الأسواق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية، مما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية ويحسن كفاءتها، إلى جانب زيادة زخم التداولات في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع ملحوظ في مستويات السيولة.