النمسا تعتزم دعم المتضررين من جائحة كورونا

زوريخ (رويترز)

قال زعماء الحكومة الائتلافية بالنمسا، إن الحكومة تعتزم تقديم دعم مالي للعاطلين والأسر التي تعول أطفالاً، وذلك لمرة واحدة في إطار إجراءات تتخذها هذا العام لمواجهة الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وقال المستشار سيباستيان كورتس وزعيم حزب الخضر فيرنر كوجلر في مقابلتين بثتهما هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف)، أمس السبت، إن الحكومة ستقر إجراءات في اجتماع الحكومة هذا الأسبوع تشمل دفع 450 يورو (506 دولارات) للعاطلين و360 يورو لكل طفل أو قاصر تحت سن الثامنة عشرة.

وإلى جانب ذلك تعتزم الحكومة خفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود من 25 بالمئة لتصبح 20 بالمئة وتطبيق ذلك بأثر رجعي بداية من هذا العام.

وأعلنت الحكومة الجمعة أن النمسا تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة للمطاعم وقطاع الثقافة إلى خمسة بالمئة حتى نهاية العام لمساعدتها في مواجهة الأثر الناجم عن الجائحة. وسجلت النمسا نحو 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و677 وفاة.