«اقتصادية أبوظبي» تنفذ حملة «كلنا نتطوع»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، حملة على مستوى الإدارة العليا بعنوان «كلنا نتطوع»؛ تهدف إلى توعية أصحاب المراكز التجارية والمحال والمنشآت التجارية بأهمية الالتزام في تنفيذ اشتراطات وتعليمات ممارسة النشاط، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس «كوفيد - 19».شارك في الحملة، معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، والمديرون التنفيذيون بالدائرة، ومديرو عموم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك بإشراف فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، إن الحملة تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دور التطوع بين الموظفين، وإبراز جهود الدائرة ودورها ومسؤولياتها لمواجهة تحديات تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، من خلال إصدار وتنفيذ التعاميم والقرارات المنظمة للإجراءات الاحترازية والوقائية في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد معاليه أن التعاميم والقرارات الصادرة عن الدائرة لتنظيم عمل قطاع الأعمال وفق الإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تُعد مسؤولية الجميع من أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع كافة، مشيراً إلى أن حملة «كلنا نتطوع» تعد مبادرة من أجل تعزيز هذه العلاقة، والتأكيد على مسؤولية الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة بوعي وثقافة عالية.

وأشار معالي رئيس الدائرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة أيضاً هو تشجيع الموظفين على أهمية المبادرة للعمل والتطوع الميداني مع فرق التفتيش التي هي بحاجة إلى المزيد من الدعم من خلال المشاركة في عمليات التفتيش والرقابة على المحال والمنشآت الاقتصادية داخل المراكز التجارية وخارجها، خاصة أن تطبيق العمل عن بُعد يحفز الموظفين على المشاركة في التطوع للعمل الميداني.

وقام معالي الرئيس والوكيل والمديرون التنفيذيون بالدائرة ومديرو عموم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بزيارات ميدانية في المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، وعدد من المناطق التي تكثر فيها المحلات التجارية، وذلك للوقوف على مدى تطبيقها الشروط والتعليمات الوقائية والاحترازية، والتأكد من حفظ سلامة المستهلكين والجمهور.