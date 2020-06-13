الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بـ«التنمية الصناعية»

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الذي تم عقده عن بُعد بمشاركة ممثلي ثماني دول عربية.

ترأس الاجتماع أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة الذي مثل الدولة خلاله على رأس وفد ضم المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وخالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية، وعتيق الرميثي، رئيس قسم الجيولوجيا بالوزارة. ودعا المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة، في كلمة له في بداية الاجتماع، الدول العربية ممثلة بأعضاء اللجنة الاستشارية، إلى التعاون مع المنظمة في تنفيذ أنشطتها والمشاركة فيها.

بعد ذلك تمت مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، وأهمها تأهيل الكوادر العربية في مجال التعدين، ومقترح إنشاء «معهد للتدريب والاستشارات الصناعية» بالمنظمة لتنظيم دورات متخصصة لتأهيل وبناء القدرات العربية، وتقديم معونات فنية بناء على طلب الدول في مجالات عملها، على أن يتم رفع المقترح إلى المجالس التشريعية للمنظمة والتوصية باعتماده.

وجرى استعراض دور المنظمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في ضوء إنشائها منصة تفاعلية تحت عنوان «المنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية»، بهدف مواكبة تداعيات هذه الجائحة، وبناء قاعدة معرفية لصانعي القرار والمعنيين، وذلك انطلاقاً من دور المنظمة في دعم وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء لمواجهة انعكاسات هذه الجائحة على الصناعة العربية، ودراسة التوقعات المستقبلية في مرحلة ما بعد كورونا.

وناقشت اللجنة وضع دليل استرشادي للمشاريع الناجحة للصناعات التعدينية، وبرنامج عمل إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة خلال العامين القادمين 2021 -2022م.