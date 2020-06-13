«لنجعل هذا الصيف أخضر» في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» للسنة الخامسة على التوالي.

وستكون الحملة لهذا العام رقمية من خلال منصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنواتها الداخلية والخارجية، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر تحت شعار «ابدأ بالترشيد الآن». وتتضمن الحملة عدداً من الإرشادات البسيطة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال أشهر الصيف.

وتحث الحملة أصحاب المنازل على الاستفادة من برنامج «نهجي المستدام» الذي يتيح لمتعاملي القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

«حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2019 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و7.8 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و300 مليون درهم، وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية».