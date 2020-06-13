7 ملايين عضو في «ضيف الاتحاد» بنمو %11

رشا طبيله (أبوظبي)

ارتفع عدد أعضاء برنامج ضيف الاتحاد إلى 7 ملايين ضيف بنمو نسبته11% منذ بداية العام الجاري، منهم أكثر من مليون عضو بالإمارات، بحسب ياسر اليوسف نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران، الذي قال خلال لقاء صحفي افتراضي، إن إجمالي الشراكات التجارية مع برنامج ضيف الاتحاد وصل إلى 90 شراكة.

وأكد اليوسف «أطلقنا خطة جديدة تتماشى مع هذه المرحلة من خلال عقد شراكات متعددة تتيح لعملائنا الاستفادة وكسب الأميال وهم في منازلهم ومراكز التسوق بسبب عدم قدرتهم على السفر بسبب الأوضاع الصحية العالمية». وأوضح اليوسف« لدينا 90 شراكة تجارية مع برنامج ضيف الاتحاد منها 80% دولية و20% محلية». وحول شراكات ضيف الاتحاد مع شركات طيران دولية، قال اليوسف قمنا مؤخراً بإبرام شراكة بالرمز متعلقة بكسب الأميال مع الطيران الكندي، حيث لدينا شراكات مع نحو 20 شركة طيران فيما يتعلق بكسب الأميال مثل الطيران العماني والإيطالي ونسعى لزيادة عددها في الفترة المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، قال اليوسف تم إطلاق تطبيق الهواتف الجديد الذي تم تفعيله وإطلاقه أمس، حيث يتيح لأعضائه في دولة الإمارات إنفاق الأميال في مراكز تسوق مختارة في أبوظبي والعين، وذلك في بادرة تشكل الأولى من نوعها عالمياً. وكانت الناقلة أبرمت مؤخراً شراكة مع شركة الدار العقارية، يحصل من خلالها أعضاء برنامج ضيف الاتحاد والمتسوقون في العاصمة أبوظبي على الكثير من المزايا حيث يتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من اكتساب وإنفاق أميال ضيف الاتحاد مقابل عمليات الشراء في ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول، التابعة لمحفظة الدار، والتي تتألف مجتمعة من أكثر من 650 متجراً.

وسيحصل الأعضاء على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها على المشتريات التي تزيد على 50 درهماً، أو إمكانية الاختيار لاسترداد الأميال نظير المعاملات التي تزيد قيمتها على 50 درهماً.

وأشار اليوسف« لدينا شراكات مع 5 بنوك محلية تتيح لضيوف الاتحاد اكتساب الأميال عند استخدام البطاقات الائتمانية». وأكد اليوسف أن مبادرات كسب الأميال من غير السفر أسهمت في نمو أعضاء ضيف الاتحاد منذ بداية العام».