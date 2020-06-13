«غرفة الشارقة»: إنجاز %15 من المنطقة الصناعية العاشرة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إنجاز 15% من النسبة الإجمالية، لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة،، وذلك منذ توقيع العقد في نهاية شهر فبراير الماضي. ويهدف المشروع إلى إعادة تهيئة المنطقة كلياً، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة، وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، وتعزيز استدامتها التنموية.

وأوضحت اللجنة الفنية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 120 مليون درهم، أن عمليات التأهيل تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات على مدار 18 شهراً، حتى لا تتأثر أعمال المنشآت في المنطقة بالكامل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه قبل الوقت المحدد، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى، التي شملت تمديد الخدمات من خطوط صرف مياه الأمطار وخطوط المياه والغاز والكهرباء في القطاع الأول شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها البدء بالمرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء أعمال رصف الطرق.