«أراضي دبي»: خطوة واحدة للتسجيل العقاري

دبي (وام)

اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة حيث وفرت فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري، يضم مديراً ومدققاً بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة تستطيع من خلالها التميز على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تسهيل إنجاز عمليات التسجيل العقاري «البيع والشراء» والتصرفات العقارية الأخرى بسرعة قياسية وتمكين المناخ الاستثماري المناسب للقطاع العقاري.

ودخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ مطلع شهر مارس من العام الجاري حيث يتمثل دور فريق العمل في تقديم الدعم الفني للمراكز وتوفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في نفس الوقت وصولاً إلى تحقيق الشعار «انجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة». ويقوم أعضاء الفريق بتقديم عمليات الدعم إلى مراكز أمناء التسجيل.