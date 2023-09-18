ختم «عودة البطل» في مطارات دُبيّ

دبي (الاتحاد)

فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المسافرين القادمين لمطاراتها بختم يحمل شِعار «عودة البطل سلطان النيادي»، مساء أمس، وسيتواصل حتى نهاية اليوم، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تكريم للإنجاز الإماراتيّ الذي تحقق بعد إرسال أول رائد فضاء على المستويين العربي والإقليمي إلى الفضاء، وعودته بنجاح إلى أرض الوطن بعد إتمام مَهامِه.

وأكدَّ الفريق محمد أحمد المريّ، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدُبيّ، أنَّ هذا التكريم يأتي في إطار الجُهود المستمرة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الفضاء والبحث العلمي في الدولة، مُشيراً إلى أهمية هذا الحدث الذي سيُلهِم الكفاءات الوطنية، ويُتيح لها الفُرصة للتخصص في المجالات الفضائية بغية مُواصلة سبر أغوار الفضاء، واستكشاف أبعد الحُدود لتحقيق مزيدٍ من التطور والازدهار في مجتمعنا، وتوفير الحُلول المستدامة للإنسانية بأسرِها.