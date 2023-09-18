الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ختم «عودة البطل» في مطارات دُبيّ

شعار العودة يزين جوازات المسافرين (من المصدر)
19 سبتمبر 2023 01:13

دبي (الاتحاد)
فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المسافرين القادمين لمطاراتها بختم يحمل شِعار «عودة البطل سلطان النيادي»، مساء أمس، وسيتواصل حتى نهاية اليوم، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تكريم للإنجاز الإماراتيّ الذي تحقق بعد إرسال أول رائد فضاء على المستويين العربي والإقليمي إلى الفضاء، وعودته بنجاح إلى أرض الوطن بعد إتمام مَهامِه.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة

وأكدَّ الفريق محمد أحمد المريّ، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدُبيّ، أنَّ هذا التكريم يأتي في إطار الجُهود المستمرة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الفضاء والبحث العلمي في الدولة، مُشيراً إلى أهمية هذا الحدث الذي سيُلهِم الكفاءات الوطنية، ويُتيح لها الفُرصة للتخصص في المجالات الفضائية بغية مُواصلة سبر أغوار الفضاء، واستكشاف أبعد الحُدود لتحقيق مزيدٍ من التطور والازدهار في مجتمعنا، وتوفير الحُلول المستدامة للإنسانية بأسرِها.

مطارات دبي
دبي
الإمارات
سلطان النيادي
مركز محمد بن راشد للفضاء
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
مباشر.. تغطية خاصة
الإمارات
مباشر.. تغطية خاصة
اليوم 11:20
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©