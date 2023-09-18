الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دبي للمستقبل» تنظم 10 دورات وورش عمل

من دورات أكاديمية دبي للمستقبل (من المصدر)
19 سبتمبر 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة

تنظم أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 10 دورات وورش عمل متخصصة ضمن أجندتها الجديدة للأشهر القادمة حتى نهاية 2023، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين ومصممي المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على أبرز التوجهات والفرص المستقبلية في مختلف المجالات، وتمكين آلاف المشاركين بهذه الدورات بأهم مهارات وأدوات استشراف وتصميم المستقبل.
وستركز هذه الدورات على محاور رئيسة عدة، تشمل مهارات استشراف المستقبل والاستشراف الاستراتيجي والتصميم والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والاقتصاد الدائري والاستدامة، ومستقبل التقنيات الناشئة، والسيناريوهات المستقبلية التحولية، والآثار الاجتماعية والأخلاقية للتقنيات الناشئة.
وتهدف هذه الدورات وورش العمل التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية لاستقطاب أكثر من 500 مشارك من الموظفين الحكوميين والمتخصصين والمهتمين بمختلف المجالات المستقبلية. 
وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق هذه الأجندة الجديدة والدروات التدريبية المتنوعة يتماشى مع حرص أكاديمية دبي للمستقبل على نشر المعرفة المستقبلية والتعريف بأهم التوجهات والفرص العالمية وتمكين منتسبيها من تطوير قدراتهم الاستشرافية وخبراتهم العملية.
وقال: «تقدم أكاديمية دبي للمستقبل منصة معرفية تستقطب أهم الخبرات المحلية والعالمية لمشاركة الخبرات المتعمقة والممارسات الناجحة في استشراف وتصميم المستقبل مع مختلف شرائح المجتمع انطلاقاً من دورها المحوري في تطوير المهارات المستقبلية بمختلف التخصصات، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتشجيع الابتكار ونشر المعرفة وتصميم المستقبل».

أكاديمية دبي للمستقبل
دبي
الإمارات
دبي للمستقبل
مؤسسة دبي للمستقبل
آخر الأخبار
مباشر.. تغطية خاصة
الإمارات
مباشر.. تغطية خاصة
اليوم 11:20
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©