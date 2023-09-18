«النخبة» لاستقطاب المواطنين لهيئة صحة دبي

دبي (الاتحاد)

استحدثت هيئة الصحة بدبي «برنامج النخبة»، وهو وسيلة جديدة مبتكرة لاستقطاب المواطنين لوظائفها الدقيقة والحيوية في مختلف القطاعات والتخصصات، وذلك دعماً لسياسة التوطين التي تنفذها «الهيئة»، وتحرص على تطويرها بشكل مستمر ومتواصل.

وترتكز الوسيلة المبتكرة على فتح المجال أمام مجموعة من المواطنين للتدريب في «الهيئة»، ضمن برامج متخصصة ومتطورة في تنمية المهارات والقدرات الشخصية والعلمية والمهنية، ومن ثم معايشة الواقع، والقيام بأدوار ومهام ومسؤوليات بشكل منهجي ومتدرج، وذلك لمدة عام، يتم بعده تعيين كل من يثبت كفاءته وتميزه خلال فترة التدريب.

وقال أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك: إن هيئة الصحة تستهدف من هذه الخطوة رفع معدلات التوطين في صفوفها، وجذب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الوظائف التخصصية المهمة، كما تستهدف تنويع مسارات التوظيف بطريقة مبتكرة، وخلق أجواء تنافسية بين المواطنين لشغل الوظائف.

وأشار النعيمي إلى أن برنامج النخبة يتضمن حزمة من الفوائد والحوافز، موضحاً أن المتدرب سيُمنح مكافأة مالية مجزية «شهرياً»، وستتاح له الفرصة كاملة للتدريب على يد خبرات متخصصة، إلى جانب معايشة واقع العمل وممارسة المهام والقيام بأدوار، وتحمل المسؤوليات، وكل ما من شأنه إعداد المتدرب وتأهيله لسوق العمل على الوجه المطلوب.

وعن تنفيذ البرنامج، أفادت نورة المدفع مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، بأن البرنامج سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة، وأنه بمجرد انطلاقه رسمياً، سيكون بمقدور من يرغب من المواطنين في شغل وظائف في «الهيئة»، التقدم من خلال الموقع الإلكتروني «دبي للوظائف»، وذلك تحت مسمى «متدرب مكافأة مقطوعة».

وذكرت نورة المدفع أن البرنامج يمتد تنفيذه على 12 شهراً، بعدها سيتم تقييم المتدربين، ومن ثم تعيين المتميزين منهم في الوظائف الشاغرة في «الهيئة».