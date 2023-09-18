بدء الترشح لـ«الفجيرة للأداء الحكومي المتميز»

الفجيرة (وام)

أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أمس، أن عملية تلقي طلبات الترشح لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز قد بدأت رسمياً، وستستمر حتى 16 أكتوبر المقبل والتي تشارك بها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة.

وأكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز تُعَدُّ منصة فريدة تهدف إلى تعزيز التميز وتحسين الأداء الحكومي، حيث سيتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الأداء المتميز في الخدمات الحكومية، وستتم الاستفادة من التوصيات المهنية لتحسين مستوى الأداء والجودة.